Керівник ЦПД РНБО Коваленко пояснив, що стоїть за російськими погрозами запуском «Орєшніка»

Ракетна риторика РФ, за словами Коваленка, є прикриттям страху перед ударами по Москві.

Фото: Укрінформ

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Росія пригрозила Україні ударом балістичною ракетою «Орєшнік». За повідомленнями росЗМІ, Путін нібито дав наказ визначити цілі для обстрілу Києва.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що вся риторика навколо цієї ракети є насправді спробою залякування та демонстрації безсилля РФ.

Він додав, що що одна з російських спроб використати ракету «Орєшнік» завершилася технічним провалом.

«Путін забув уточнити, що другий пуск «Орєшніка» взагалі був невдалий - він банально не полетів.

А взагалі, всі оці страшилки про «Орєшнік» означають дуже простий меседж: не бийте по москві, ми боїмося, в нас є «Орєшнік». Десь так», — зазначив Коваленко.

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