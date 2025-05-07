МЗС Пакистану викликало тимчасового повіреного у справах Індії для висловлення рішучого протесту через удари по кількох районах країни.

Фото: АР

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Пакистан викликав тимчасового повіреного у справах Індії через ракетні удари. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, МЗС Пакистану викликало тимчасового повіреного у справах Індії для висловлення рішучого протесту через «необґрунтовані удари» Індії по кількох районах країни, зокрема в Азад Джамму і Кашмірі.

«Було заявлено, що відкрита агресія з боку Індії є грубим порушенням суверенітету Пакистану. Такі дії суперечать Статуту ООН, нормам міжнародного права та усталеним принципам міждержавних відносин», — йдеться в офіційній заяві МЗС.

Пакистан також рішуче відкинув аргументи Індії щодо нібито виправданості цих ударів і попередив, що подібна безрозсудна поведінка становить серйозну загрозу миру та стабільності в регіоні.

Як повідомлялося, Індія атакувала Пакистан ракетами та оголосила про початок операції Синдур.

Внаслідок обстрілів вже є вбиті та поранені.

Пакистан закрив повітряний простір для цивільних літаків та проводить військові дії у відповідь.

Також президент США Дональд Трамп розкритикував удари Індії по Пакистану, назвавши військову операцію «ганьбою».

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