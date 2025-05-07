Над Києвом збили балістичну ракету — уламки впали в Соломʼянському районі

Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлову інфраструктуру.

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У ніч на 7 травня Київ зазнав атаки балістикою та ворожими безпілотниками. ППО збила балістичну ракету, якою РФ атакувала столицю.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, у повітряному просторі столиці та на околицях було зафіксовано 1 балістичну ціль та 28 російських дронів.

Завдяки роботі ППО балістичну ракету було збито. Уламки впали в Соломʼянському районі. Пошкоджено нежитлову інфраструктуру. Постраждала одна особа.

У КМВА додали, що у повітряному просторі столиці та околицях підтверджено збиття 11 ворожих БпЛА. 10 - покинули повітряний простір. 3 - локаційно втрачені.

«Більшість ворожих дронів спрямовано були націлені на столицю», — додали у військовій адміністрації.

У КМВА зазначили, що інформацію про загибель двох людей та 6 постраждалих підтвердили, дані про ще двох травмованих уточнюють.

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