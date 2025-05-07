Келлог заявив, що Трамп може забезпечити дотримання перемир'я в Україні

За словами спецпредставника Трампа, 30-денне припинення вогню може стати вирішальним питанням.

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Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог в ефірі Fox News заявив про нібито готовність України «заморозити» війну з РФ вздовж нинішніх ліній зіткнення і створити демілітаризовану зону на 30 км.

Він наголосив, що Дональд Трамп готовий забезпечити дотримання перемир’я в Україні, якщо РФ на нього погодиться.

Так, Келлог озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати і Україна, і Росія.

Зокрема, він не виключив, що війна може бути заморожена по нинішній лінії фронту, а вздовж неї буде створена 30-кілометрова демілітаризованова зона.

Келлог вважає, що вихід із ситуації може полягати у припиненні вогню «на місці», тобто сторони зберігають контроль над територіями, які наразі утримують.

«Коли йдеться про припинення вогню «на місці», територія, яку ви зараз контролюєте й за яку воювали, залишається за вами, а що буде через п’ять або десять років — це вже інше питання.

А це фактично означає «заморозити» все на місці. І саме це українці готові зробити: коли я говорю «припинення вогню на місці», маю на увазі, що обидві сторони відступають на певну дистанцію й припиняють бойові дії без просування вперед», — заявив він.

За його словами, українська армія та армія РФ можуть відійти на 15 кілометрів від нинішньої лінії зіткнення з обох боків. Це дозволить створити демілітаризовану зону та спостерігати за нею.

«Вони запропонували «зону розділення»: українці відступають на 15 км, росіяни — також на 15 км від лінії зіткнення (приблизно 18 миль), створюючи чітку буферну зону, яку можна постійно моніторити на предмет порушень, наприклад зусиллями «Коаліції охочих». До цієї «Коаліції охочих» входять Велика Британія, Франція, Німеччина та ще щонайменше дванадцять інших країн, готових надати війська для патрулювання повітряного простору на захід від Дніпра», — заявив він.

Келлог вважає, що 30-денне припинення вогню може стати вирішальним питанням.

«Якщо припинення вогню протримається 30 днів, я щиро вірю, його продовжать. І згідно з військовою логікою, відновити повномасштабні бойові дії після такого тривалого «замороження» складно — багато хто просто скаже: «Дякуємо, ми нарешті вийшли з цього протистояння», — сказав спецспосланець Трампа.

В ефірі Келлога запитали, хто може забезпечити дотримання перемир'я в Україні, якщо РФ погодиться на нього.

«Єдина людина у світі, спроможна це зробити, — Дональд Трамп», — відповів він.

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