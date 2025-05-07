Келлог заявил, что Трамп может обеспечить соблюдение перемирия в Украине

По словам спецпредставителя Трампа, 30-дневная остановка огня может стать решающим вопросом.

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Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в эфире Fox News заявил о якобы готовности Украины «заморозить» войну с РФ вдоль нынешней линии соприкосновения и создать демилитаризованную зону шириной 30 километров.

Он подчеркнул, что Дональд Трамп готов обеспечить соблюдение перемирия в Украине, если Россия согласится на него.

Так, Келлог озвучил идею демилитаризованной зоны, которая будет находиться под совместным контролем Украины и России.

В частности, он не исключил, что конфликт может быть заморожен по текущей линии фронта, а вдоль неё создадут 30-километровую демилитаризованную полосу.

Келлог считает, что выход из ситуации может заключаться в прекращении огня «на месте», то есть каждая сторона сохраняет контроль над удерживаемыми территориями.

«Когда речь идет о прекращении огня «на месте», территория, которую вы сейчас контролируете и за которую воевали, остаётся за вами, а что будет через пять или десять лет — это уже другой вопрос.

А это фактически означает «заморозить» всё на месте. И именно на это украинцы готовы пойти: когда я говорю «прекращение огня на месте», я имею в виду, что обе стороны отходят на определённое расстояние и прекращают боевые действия без продвижения вперёд», — заявил он.

По его словам, украинская армия и российская армия могут отойти на 15 километров от нынешней линии соприкосновения с обеих сторон. Это позволит создать демилитаризованную зону и установить за ней наблюдение.

«Они предложили «зону разделения»: украинцы отходят на 15 км, россияне — также на 15 км от линии соприкосновения (примерно 18 миль), создавая чёткую буферную зону, которую можно постоянно мониторить на предмет нарушений, например, усилиями «Коалиции решительных».

В эту «Коалицию решительных» входят Великобритания, Франция, Германия и ещё как минимум двенадцать других стран, готовых направить войска для патрулирования воздушного пространства к западу от Днепра», — отметил он.

Келлог считает, что 30-дневное прекращение огня может стать переломным моментом.

«Если прекращение огня продержится 30 дней, я искренне верю, его продлят. И по военной логике, возобновить полномасштабные боевые действия после столь длительной «заморозки» будет сложно — многие просто скажут: «Спасибо, мы наконец вышли из этого противостояния», — заявил спецпосланник Трампа.

В эфире Келлогу задали вопрос, кто может гарантировать соблюдение перемирия в Украине, если Россия на него согласится.

«Единственный человек в мире, способный это сделать, — Дональд Трамп», — ответил он.

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