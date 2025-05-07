Администрация Трампа просила Украину принимать депортированных из США мигрантов, — WP

По данным источников, нет никаких признаков того, что Киев всерьез рассматривал американское предложение.

Фото: Getty Images

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Администрация президента США Дональда Трампа в начале года обратилась к украинским властям с предложением разместить на территории Украины мигрантов, депортированных из США, но не являющихся гражданами Украины. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Эта инициатива была передана украинской стороне в конце января через высокопоставленного представителя американского дипломатического корпуса. Предложение поступило несмотря на то, что Украина находится в состоянии войны и в значительной степени зависит от американской военной и финансовой поддержки.

Как указано в документах, официальной реакции Киева на этот запрос пока нет. Отмечается лишь, что украинский дипломат проинформировал посольство США о намерении дать ответ после согласования позиции правительства.

Два украинских чиновника, знакомых с ситуацией, заверили, что этот вопрос не поднимался на высшем политическом уровне, и подчеркнули, что им ничего не известно о каких-либо требованиях со стороны США по обязательствам Украины принимать депортированных.

Издание указывает, что данная инициатива является частью более широкой политики администрации Трампа, направленной на расширение масштабов депортации нелегальных мигрантов. В рамках этой стратегии США уже заключили соглашения с рядом стран Латинской Америки — в частности, с Сальвадором, Мексикой, Коста-Рикой и Панамой — которые согласились принимать депортированных, даже если они не являются их гражданами.

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