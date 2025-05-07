Трамп раскритиковал удары Индии по Пакистану, назвав военную операцию «позором»

Президент США выразил надежду, что боевые действия закончатся как можно скорее.

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал военную операцию Индии против Пакистана и выразил надежду, что боевые действия завершатся как можно скорее. Об этом сообщает The Guardian.

Он отметил, что узнал об этом незадолго до мероприятия в Овальном кабинете.

«Только что услышали об этом. Думаю, все понимали, что-то должно было произойти, исходя из их прошлого. Они воюют уже долгое время. Они воюют десятилетиями. И веками, если подумать. Я надеюсь, что всё закончится очень быстро», — заявил американский президент.

Госдепартамент США сообщил, что «внимательно следит за развитием событий».

Как сообщалось ранее, Индия нанесла ракетные удары по Пакистану и объявила о начале операции «Синдур».

В результате обстрелов уже есть погибшие и раненые.

Пакистан закрыл воздушное пространство для гражданских самолётов и проводит ответные военные действия.

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