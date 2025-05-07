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Дональд Трамп анонсировал «очень важное объявление» перед поездкой на Ближний Восток

08:35, 7 мая 2025
Президент США анонсировал важное заявление, которое сделает на этой неделе.
Дональд Трамп анонсировал «очень важное объявление» перед поездкой на Ближний Восток
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Президент США Дональд Трамп анонсировал, что перед своей поездкой на Ближний Восток сделает важное историческое заявление. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

В частности, он напомнил о своём предстоящем визите на Ближний Восток, в том числе в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Поездка начнётся в понедельник, 12 мая.

Затем Трамп анонсировал «очень, очень большое заявление».

«Думаю, до этого мы сделаем очень, очень важное объявление. Настолько большое, насколько это возможно. И я не скажу вам, о чём оно. Но оно будет — и оно очень позитивное. Это заявление будет сделано либо в четверг, либо в пятницу, либо в понедельник перед нашим отъездом», — сказал президент США.

Однако деталей он раскрывать не стал.

По его словам, это будет одно из самых значимых заявлений, сделанных за последние годы по поводу «определённого предмета — очень важного предмета».

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США Дональд Трамп

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