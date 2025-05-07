Дональд Трамп анонсував «дуже важливе оголошення» перед поїздкою на Близький Схід

Президент США анонсував важливу заяву, яку зробить цього тижня.

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Президент США Дональд Трамп анонсував, що перед своїм візитом на Близький Схід він зробить важливе історичне оголошення. Про це він заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Зокрема, він нагадав про свою майбутню поїздку на Близький Схід, зокрема до Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару. Свій візит він розпочне в понеділок, 12 травня.

Потім Трамп анонсував «дуже, дуже велике оголошення».

«Думаю, до цього ми зробимо дуже, дуже важливе оголошення. Настільки велике, наскільки це можливо. І я не скажу вам, про що. Але воно буде - і воно дуже позитивне. Це оголошення буде зроблено або в четвер, або в п'ятницю, або в понеділок перед нашим від'їздом», - сказав президент США.

Однак подробиць Трамп розкривати не став.

За його словами, це буде одне з найважливіших оголошень, які було зроблено за багато років щодо «певного предмета - дуже важливого предмета».

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