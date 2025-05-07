Трамп розкритикував удари Індії по Пакистану, назвавши військову операцію «ганьбою»

Президент США висловив сподівання, що бойові дії закінчаться якнайшвидше.

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Президент США Дональд Трамп розкритикував військову операцію Індії проти Пакистану і висловив сподівання, що бойові дії закінчаться якнайшвидше. Про це повідомляє The Guardian.

Він зазначив, що дізнався про цю новину напередодні заходу в Овальному кабінеті.

«Щойно почули про це. Я думаю, люди знали, що щось мало статися, ґрунтуючись на їхньому минулому. Вони воюють вже довгий час. Вони воюють вже багато десятиліть. І сторіч, насправді, якщо ви подумаєте про це. Я сподіваюся, що це закінчиться дуже швидко», — сказав американський президент.

Державний департамент США заявив, що «уважно стежить за розвитком подій».

Як повідомлялося, Індія атакувала Пакистан ракетами та оголосила про початок операції Синдур.

Внаслідок обстрілів вже є вбиті та поранені.

Пакистан закрив повітряний простір для цивільних літаків та проводить військові дії у відповідь.

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