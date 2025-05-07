Адміністрація Трампа просила Україну приймати депортованих із США мігрантів, — WP

За даними джерел, немає жодних ознак того, що Київ серйозно розглядав американську пропозицію.

Фото: Getty Images

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Адміністрація президента США Дональда Трампа на початку року звернулася до української влади із пропозицією розмістити на території України мігрантів, яких депортували зі США, але які не є громадянами України. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на документи, що опинилися в розпорядженні редакції.

Цю ініціативу передали українській стороні наприкінці січня через високопосадовця американського дипкорпусу. Пропозиція була зроблена попри те, що Україна перебуває у стані війни і значною мірою покладається на американську військову й фінансову допомогу.

Як зазначено у документах, реакція Києва на запит поки що офіційно не зафіксована. Лише вказано, що український дипломат повідомив посольству США про готовність надати відповідь після узгодження позиції уряду.

Двоє українських посадовців, обізнаних із ситуацією, запевнили, що це питання не порушувалося на найвищому політичному рівні, а також наголосили, що їм нічого не відомо про будь-які вимоги з боку США щодо зобов’язання України приймати депортованих.

Видання вказує, що зазначена ініціатива є частиною ширшої політики адміністрації Трампа, яка має на меті розширити масштаби видворення нелегальних мігрантів. У рамках цієї стратегії США вже уклали домовленості з кількома країнами Латинської Америки — зокрема, Сальвадором, Мексикою, Коста-Рикою та Панамою, — які погодилися приймати депортованих, навіть якщо ті не є їхніми громадянами.

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