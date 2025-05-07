Над Киевом сбили баллистическую ракету — обломки упали в Соломенском районе

В результате обстрела повреждена нежилая инфраструктура.

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В ночь на 7 мая Киев подвергся атаке баллистической ракетой и вражескими беспилотниками. Силы ПВО сбили баллистическую ракету, которой РФ атаковала столицу.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, в воздушном пространстве столицы и на её окраинах была зафиксирована одна баллистическая цель и 28 российских дронов.

Благодаря работе ПВО баллистическая ракета была успешно сбита. Обломки упали в Соломенском районе, где повреждена нежилая инфраструктура. Один человек пострадал.

В КГВА также сообщили, что в воздушном пространстве Киева и пригородов подтверждено уничтожение 11 вражеских БПЛА. Ещё 10 покинули воздушное пространство, а 3 — потеряны локаційно.

«Большинство вражеских дронов были целенаправленно нацелены на столицу», — добавили в военной администрации.

В КГВА отметили, что информацию о гибели двух человек и 6 пострадавших подтвердили, данные еще о двух травмированных уточняют.

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