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Пакистан вызвал временного поверенного в делах Индии из-за ракетных ударов

09:57, 7 мая 2025
МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии для выражения решительного протеста из-за ударов по нескольким районам страны.
Пакистан вызвал временного поверенного в делах Индии из-за ракетных ударов
Фото: АР
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Пакистан вызвал временного поверенного в делах Индии из-за ракетных ударов. Об этом сообщает Reuters.

В частности, МИД Пакистана вызвал временного поверенного для выражения решительного протеста против «необоснованных ударов» Индии по нескольким районам страны, включая Азад Джамму и Кашмир.

«Было заявлено, что открытая агрессия со стороны Индии является грубым нарушением суверенитета Пакистана. Такие действия противоречат Уставу ООН, нормам международного права и устоявшимся принципам межгосударственных отношений», — говорится в официальном заявлении МИД.

Пакистан также решительно отверг аргументы Индии о якобы оправданности этих ударов и предупредил, что подобное безрассудное поведение представляет серьёзную угрозу миру и стабильности в регионе.

Как сообщалось ранее, Индия нанесла ракетные удары по Пакистану и объявила о начале операции «Синдур».

В результате обстрелов уже есть погибшие и раненые.

Пакистан закрыл воздушное пространство для гражданских самолётов и проводит ответные военные действия.

Также президент США Дональд Трамп раскритиковал удары Индии по Пакистану, назвав военную операцию «позором».

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Индия ракетный удар

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