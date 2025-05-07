Руководитель ЦПИ СНБО Коваленко объяснил, что стоит за российскими угрозами запуском «Орешника»

Ракетная риторика РФ, по словам Коваленко, является прикрытием страха перед ударами по Москве.

Фото: Укринформ

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Россия пригрозила Украине ударом баллистической ракетой «Орешник». По сообщениям росСМИ, Путин якобы отдал приказ определить цели для обстрела Киева.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что вся риторика вокруг этой ракеты на самом деле является попыткой запугивания и демонстрацией беспомощности со стороны РФ.

Он добавил, что одна из попыток России применить ракету «Орешник» закончилась технической неудачей.

«Путин забыл уточнить, что второй пуск «Орешника» вообще был неудачным — он банально не полетел.

А вообще, все эти страшилки про «Орешник» означают очень простой месседж: не бейте по Москве, мы боимся, у нас есть «Орешник». Примерно так», — отметил Коваленко.

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