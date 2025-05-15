У деклараціях двох директорів КП Харкова виявили недостовірні відомості на понад 14 млн грн

Поліція розпочала кримінальні провадження за виявленими НАЗК фактами щодо директорів двох директорів КП Харкова.

Фото: nazk.gov.ua

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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що завершило повні перевірки декларацій директорів двох комунальних підприємств (КП) Харкова: КП «Харківські теплові мережі» та КП «Харківзеленбуд».

Було встановлено, що директор КП «Харківзеленбуд» в деклараціях за 2022 та 2023 роки приховав декілька об'єктів нерухомості: садовий будинок площею 89,9 кв.м. та 2 земельні ділянки, на яких він розташований, а також об’єкт нерухомості за кордоном, який використовувався дружиною і дітьми для фактичного проживання. Крім того, декларант не відобразив відомості про автівки, які перебували у нього та дружини в користуванні, а також дохід дружини від продажу автомобіля. До того ж не підтвердив власну фінансову можливість (за рахунок законних джерел доходів) заощадити в готівці на кінець 2022 року 930 тис. грн, а на кінець 2023 року - 3,7 млн грн. Загальна сума недостовірних відомостей складає понад 4 млн грн у декларації за 2022 рік і понад 8,8 млн грн у декларації за 2023 рік.

Гендиректор КП «Харківські теплові мережі» у декларації за 2021 рік не зазначив цінне рухоме майно – сонячні електростанції, які належать йому та дружині, від яких вони отримували доходи. Крім того, посадовець зазначив недостовірні відомості про розмір отриманого ним доходу від оренди нерухомого майна та про вартість автомобіля “Mercedes-Benz V 250”, 2016 р.в., який належить дружині. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації складає понад 1,44 млн грн.

«У діях посадовців встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366-2 Кримінального кодексу України “Декларування недостовірної інформації”. Головне управління Національної поліції України в м. Харкові розпочало кримінальні провадження за виявленими НАЗК фактами», - додали у НАЗК.

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