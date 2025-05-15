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В декларациях двух директоров КП Харькова выявлены недостоверные сведения на сумму более 14 млн грн

10:51, 15 мая 2025
Полиция начала уголовные производства по фактам, выявленным НАПК, в отношении директоров двух коммунальных предприятий Харькова.
В декларациях двух директоров КП Харькова выявлены недостоверные сведения на сумму более 14 млн грн
Фото: nazk.gov.ua
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило о завершении полной проверки деклараций директоров двух коммунальных предприятий (КП) Харькова: КП «Харьковские тепловые сети» и КП «Харьковзеленстрой».

Было установлено, что директор КП «Харьковзеленстрой» в декларациях за 2022 и 2023 годы скрыл несколько объектов недвижимости: садовый дом площадью 89,9 кв.м и две земельных участка, на которых он расположен, а также объект недвижимости за границей, который использовался его женой и детьми для фактического проживания. Кроме того, декларант не указал сведения об автомобилях, находившихся в пользовании у него и его жены, а также доход жены от продажи автомобиля. Также он не подтвердил свою финансовую возможность (за счет законных источников доходов) накопить наличными 930 тыс. грн на конец 2022 года и 3,7 млн грн на конец 2023 года. Общая сумма недостоверных сведений составляет более 4 млн грн в декларации за 2022 год и более 8,8 млн грн — за 2023 год.

Генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» в декларации за 2021 год не указал ценное движимое имущество — солнечные электростанции, принадлежащие ему и его жене, от которых они получали доход. Кроме того, должностное лицо указало недостоверные сведения о размере полученного им дохода от аренды недвижимого имущества и о стоимости автомобиля “Mercedes-Benz V 250”, 2016 года выпуска, принадлежащего жене. Общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет более 1,44 млн грн.

«В действиях должностных лиц установлены признаки правонарушения, предусмотренного ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины “Декларирование недостоверной информации”. Главное управление Национальной полиции Украины в г. Харькове начало уголовные производства по фактам, выявленным НАПК», — добавили в агентстве.

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