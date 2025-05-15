Великобритания и Германия совместно создадут оружие с дальностью более 2000 км – Reuters

Великобритания и Германия разрабатывают сверхдальнобойное оружие, а также планируют совместные закупки торпед для морских патрульных самолетов.

Фото: Reuters

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Великобритания и Германия начинают совместную разработку нового высокоточного оружия дальнего действия с дальностью более 2000 километров. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.

Инициатива является частью усиления оборонного партнерства между двумя ведущими экономиками Европы. Проект продолжает двустороннее оборонное соглашение, заключенное в прошлом году, которое было направлено на укрепление европейской безопасности на фоне войны в Украине.

Объявление о старте проекта должны сделать министры обороны Великобритании Джон Гили и Германии Борис Писториус во время встречи в Берлине.

«В более опасном мире страны НАТО и европейские союзники выступают единым фронтом. Это партнерство превращает оборону в движущую силу экономического роста - создает рабочие места, повышает квалификацию кадров и стимулирует инвестиции в Великобритании и Германии», - отметил Гили. По его словам, сотрудничество создаст новые рабочие места, будет способствовать повышению квалификации персонала и привлечению инвестиций в двух странах.

Кроме проекта дальнобойного оружия, стороны планируют обсудить совместные закупки торпед для морских патрульных самолетов, а также объявить о приобретении Германией британских военных мостов.

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