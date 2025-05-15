Практика судов
  1. В мире

Великобритания и Германия совместно создадут оружие с дальностью более 2000 км – Reuters

11:45, 15 мая 2025
Великобритания и Германия разрабатывают сверхдальнобойное оружие, а также планируют совместные закупки торпед для морских патрульных самолетов.
Великобритания и Германия совместно создадут оружие с дальностью более 2000 км – Reuters
Фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Великобритания и Германия начинают совместную разработку нового высокоточного оружия дальнего действия с дальностью более 2000 километров. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.

Инициатива является частью усиления оборонного партнерства между двумя ведущими экономиками Европы. Проект продолжает двустороннее оборонное соглашение, заключенное в прошлом году, которое было направлено на укрепление европейской безопасности на фоне войны в Украине.

Объявление о старте проекта должны сделать министры обороны Великобритании Джон Гили и Германии Борис Писториус во время встречи в Берлине.

«В более опасном мире страны НАТО и европейские союзники выступают единым фронтом. Это партнерство превращает оборону в движущую силу экономического роста - создает рабочие места, повышает квалификацию кадров и стимулирует инвестиции в Великобритании и Германии», - отметил Гили. По его словам, сотрудничество создаст новые рабочие места, будет способствовать повышению квалификации персонала и привлечению инвестиций в двух странах.

Кроме проекта дальнобойного оружия, стороны планируют обсудить совместные закупки торпед для морских патрульных самолетов, а также объявить о приобретении Германией британских военных мостов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия оружие Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала урегулирование ежемесячной денежной выплаты членам семьи погибших граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной

На данный момент неопределенность положения относительно размера ежемесячной денежной выплаты в случае наличия двух и более членов семьи побуждает граждан обращаться в суд.

Пенсионный фонд сможет требовать возврата средств, выплаченных по необоснованному листку нетрудоспособности — Рада поддержала законопроект

Законопроект предусматривает изменения в процесс возврата средств страховых выплат в случае установления необоснованности выдачи листка нетрудоспособности.

Мобилизованный с синдромом Туретта, который состоял на учете в психоневрологической больнице, оспаривал решение ВЛК: суд указал на устоявшуюся позицию ВС, что проверять диагноз – не компетенция суда

В исковом заявлении указывалось, что мобилизованный мужчина является психически больным лицом, поэтому предоставление ему оружия в руки является опасным как для истца лично, так и для окружающих, поскольку истец не может контролировать свои движения – что решил суд.

Мужчина, который ухаживал за матерью, неспособной передвигаться, пришел в ТЦК с документами на отсрочку, но его мобилизовали – что решил суд

Военнообязанный явился по повестке в ТЦК с документами, подтверждающими его право на отсрочку, но там их решили не рассматривать – суд признал действия ТЦК противоправными.

За умышленный обход санкций будут наказывать лишением свободы до 10 лет — комитет рекомендовал принять законопроект Президента

Правоохранительный комитет парламента рекомендовал принять за основу законопроект Владимира Зеленского, которым предлагается наказывать лишением свободы до 10 лет за нарушение или умышленный обход санкций.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду