Максим Нелипа погиб 12 мая во время выполнения боевого задания на фронте.

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На войне погиб украинский телеведущий и актер Максим Нелипа. Он с начала полномасштабного вторжения вступил в ВСУ. О гибели Максима Нелипы сообщила его жена и брат.

Отмечается, что актер погиб еще 12 мая во время выполнения боевого задания.

"Больше нет с нами Максика. Погиб в бою. Я пишу это и сама себе не верю. Так не должно было случиться. Пока еще мало информации. В связи со сверхтяжелой обстановкой в ​​стране нужно ждать, идет следствие обстоятельств", - написала жена Нелипы в Фейсбук.

Брат Максима Нелипы уточнил, что в последнее время он служил в силах беспилотных систем.

"Да, это правда. На российско-украинской войне погиб брат — известный украинский киноактер и телеведущий (...) Макс был не только шоумен, юморист, ярый рыбак, но и воин, защитник Украины. Сначала в ТрО, потом в ВСУ. В последнее время он «выступал» в Силах беспилотных систем — устраивал с помощью БпЛА «зажигательные» фаершоу для российских окупантов», - написал Андрей Нелипа.

Максим Нелипа родился в Киеве, учился в политехническом институте на инженера-приборостроителя. В 2004 году Нелипа начал работать на украинском телевидении и быть ведущим по разным проектам.

2004 – 2006 – "Проиграй миллион";

2007 – 2009 – "Погода";

2004 – 2011 – "Кто там?";

2010 – 2011 – "Народная звезда".

Также он участвовал в "Танцах со звездами" и "Дизель шоу".

Максим Нелипа присоединился к войску в марте 2022 года. Сначала был солдатом, а потом стал старшим лейтенантом.

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