Зеленский подписал закон, который будет способствовать повышению качества и доступности соцуслуг

Закон уточняет классификацию поставщиков социальных услуг по форме собственности, регулирует порядок предоставления социальных услуг при отсутствии соответствующего государственного стандарта.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, который будет способствовать повышению качества и доступности социальных услуг — законопроект № 12124.

Закон, в частности:

уточняет классификацию поставщиков социальных услуг по форме собственности;

нормирует возможность предоставления таких услуг дистанционно;

регулирует порядок предоставления социальных услуг при отсутствии соответствующего государственного стандарта;

уточняет ответственность за нарушение законодательства о социальных услугах.

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