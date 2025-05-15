Зеленский подписал закон, который будет способствовать повышению качества и доступности соцуслуг

10:14, 15 мая 2025
Закон уточняет классификацию поставщиков социальных услуг по форме собственности, регулирует порядок предоставления социальных услуг при отсутствии соответствующего государственного стандарта.
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, который будет способствовать повышению качества и доступности социальных услуг — законопроект № 12124.
Закон, в частности:
- уточняет классификацию поставщиков социальных услуг по форме собственности;
- нормирует возможность предоставления таких услуг дистанционно;
- регулирует порядок предоставления социальных услуг при отсутствии соответствующего государственного стандарта;
- уточняет ответственность за нарушение законодательства о социальных услугах.
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