ГУР предупредит, если Россия будет готовить удар «Орешинком», – Буданов

Буданов опроверг информацию об атаке «Орешинком».

Фото: armyinform

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская разведка не фиксировала подготовки запуска баллистической ракеты, которую российская пропаганда называет «Орешинком». Об этом он сообщил журналистам, передает РБК-Украина.

«Вы же видели, что от ГУР МО (Главного управления разведки Минобороны, - ред.) не было никакой (информации, - ред.). Успокойтесь, когда что-то происходит, вы всегда, к сожалению, от нас видите предупреждения», - отметил Буданов, комментируя заявления о возможной атаке.

Напомним, как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, вся риторика вокруг этой ракеты является на самом деле попыткой запугивания и демонстрации бессилия РФ.

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