ГУР попередить, якщо Росія готуватиме удар «Орєшніком», – Буданов

Буданов спростував інформацію про атаку «Орєшніком».

Фото: armyinform

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що українська розвідка не фіксувала підготовки запуску балістичної ракети, яку російська пропаганда називає «Орєшніком». Про це він повідомив журналістам, передає РБК-Україна.

«Ви ж бачили, що від ГУР МО (Головного управління розвідки Міноборони, - ред.) не було жодної (інформації, - ред.). Заспокойтеся, коли щось відбувається, ви завжди, на жаль, від нас бачите попередження», — зазначив Буданов, коментуючи заяви про можливу атаку.

Нагадаємо, як заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, вся риторика навколо цієї ракети є насправді спробою залякування та демонстрації безсилля РФ.

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