Час переговорів не був анонсований і не узгоджений – ЦПД РНБО спростував російський вкид

За словами Коваленка, Росія не хоче миру, лише грає в інформаційні вкиди.

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Інформація російських ЗМІ про нібито початок мирних переговорів між Україною та Росією в Туреччині сьогодні о 10:00 за московським часом не відповідає дійсності. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, такий час переговорів не був анонсований і не узгоджений. Він наголосив, що це чергова спроба РФ маніпулювати громадською думкою, використовуючи тему мирного процесу.

«Не виключено, що росіяни просто хочуть маніпулювати темою перемовин. Бо вже їх пропагандисти пишуть, що «перемовини потрібні всім, окрім України». На це і розрахунок», — зазначив Коваленко.

Він додав, що насправді саме Росія уникає реального діалогу та припинення вогню, і натомість вдається до інформаційних вкидів, аби зняти з себе відповідальність за затягування війни.

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