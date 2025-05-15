Время переговоров не было анонсировано и не согласовано – ЦПД СНБО опроверг российский вброс

По словам Коваленко, Россия не хочет мира, только играет в информационные вбросы.

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Информация российских СМИ о якобы начале мирных переговоров между Украиной и Россией в Турции сегодня в 10:00 по московскому времени не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, такое время переговоров не было анонсировано и не согласовано. Он подчеркнул, что это очередная попытка РФ манипулировать общественным мнением, используя тему мирного процесса.

«Не исключено, что россияне просто хотят манипулировать темой переговоров. Потому что уже их пропагандисты пишут, что «переговоры нужны всем, кроме Украины». На это и расчет», - отметил Коваленко.

Он добавил, что на самом деле именно Россия избегает реального диалога и прекращения огня, и вместо этого прибегает к информационным вбросам, чтобы снять с себя ответственность за затягивание войны.

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