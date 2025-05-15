Зеленський підписав закон, який сприятиме підвищенню якості та доступності соцпослуг

Закон уточнює класифікацію надавачів соціальних послуг за формою власності регулює порядок надання соціальних послуг у разі відсутності відповідного державного стандарту.

Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, який сприятиме підвищенню якості та доступності соціальних послуг — законопроект № 12124.

Закон, зокрема:

- уточнює класифікацію надавачів соціальних послуг за формою власності;

- унормовує можливість надання таких послуг дистанційно;

- регулює порядок надання соціальних послуг у разі відсутності відповідного державного стандарту;

- уточнює відповідальність за порушення законодавства про соціальні послуги.

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