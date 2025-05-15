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На війні загинув український телеведучий та актор Максим Неліпа

10:33, 15 травня 2025
Максим Неліпа загинув 12 травня під час виконання бойового завдання на фронті.
На війні загинув український телеведучий та актор Максим Неліпа
Колаж 24 канал
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На війні загинув український телеведучий та актор Максим Неліпа. Він з початку повномасштабного вторгнення долучився до війська. Про загибель Максима Неліпи повідомила його дружина і брат.

Зазначається, що актор загинув ще 12 травня під час виконання бойового завдання. 

"Більше немає з нами Максіка. Загинув у бою. Я пишу це і сама собі не вірю. Так не мало статися. Поки що ще мало інформації. У зв'язку з надважкою обстановкою в країні потрібно чекати, йде слідство обставин", - написала дружина Неліпи у Фейсбук.

Брат Максима Неліпи уточнив, що останім часом він служив у Силах безпілотних систем.

"Так, це правда. На російсько-українській війні загинув брат — відомий український кіноактор і телеведучий (...) Макс був не лише шоумен, гуморист, затятий рибалка, але й воїн, захисник України. Спочатку в ТрО, потім в ЗСУ. Останнім часом він «виступав» у Силах безпілотних систем — влаштовував за допомоги БпЛА «запальні» фаєршоу для російських окупантів", — написав Андрій Неліпа.

Зазначимо, що Максим Неліпа народився у Києві, навчався у політехнічному інституті на інженера-приладобудівника. У 2004 році Неліпа почав працювати на українському телебаченні та бути ведучим різноманітних проектів.

2004 – 2006 – "Програй мільйон";

2007 – 2009 – "Погода";

2004 – 2011 – "Хто там?";

2010 – 2011 – "Народна зірка".

Також він брав участь у "Танцях із зірками" та "Дизель шоу".

Максим Неліпа долучився до війська у березні 2022 року. Спершу був солдатом, а згодом став старшим лейтенантом.

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