Британія та Німеччина спільно створять зброю з дальністю понад 2000 км — Reuters

Британія і Німеччина розробляють наддалекобійну зброю, а також планують спільні закупівлі торпед для морських патрульних літаків.

Фото: Reuters

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Велика Британія та Німеччина розпочинають спільну розробку нової високоточної зброї далекої дії з дальністю понад 2000 кілометрів. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву британського уряду.

Ініціатива є частиною посилення оборонного партнерства між двома провідними економіками Європи. Проєкт продовжує двосторонню оборонну угоду, укладену минулого року, яка була спрямована на зміцнення європейської безпеки на тлі війни в Україні.

Оголошення про старт проєкту мають зробити міністри оборони Великої Британії Джон Гілі та Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі в Берліні.

«У більш небезпечному світі країни НАТО та європейські союзники виступають єдиним фронтом. Це партнерство перетворює оборону на рушійну силу економічного зростання — створює робочі місця, підвищує кваліфікацію кадрів і стимулює інвестиції у Великій Британії та Німеччині», — зазначив Гілі. За його словами, співпраця створить нові робочі місця, сприятиме підвищенню кваліфікації персоналу та залученню інвестицій у двох країнах.

Крім проєкту далекобійної зброї, сторони планують обговорити спільні закупівлі торпед для морських патрульних літаків, а також оголосити про придбання Німеччиною британських військових мостів.

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