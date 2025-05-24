Чому не можна розповсюджувати дані про зниклих військових у соцмережах – пояснили фахівці

Фахівці пояснили, чому цього робити не можна і як не стати жертвою шахраїв.

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У розпачі від втрати зв’язку з близькою людиною, рідні часто звертаються до соціальних мереж, публікуючи інформацію про зниклих безвісти військовослужбовців. Проте такі дії можуть серйозно нашкодити. Особливо, коли це стосується військових.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, чому не варто публікувати у соціальних мережах дані зниклих безвісти військовослужбовців.

Що не можна робити:

▪️ Виставляти фото зниклого/ї у військовій формі в соцмережах.

▪️ Називати військову частину чи батальйон.

▪️ Вказувати точну останню локацію зниклого.

▪️ Тегати його/її профіль у соцмережах.

▪️ Повідомляти ці відомості стороннім людям.

Чому це не можна робити:

▪️ Якщо військовий/а у полоні, то може розповісти зовсім іншу історію. Ваші відомості можуть коштувати йому життя.

▪️ Він/вона може вдавати цивільного та намагатися вийти з оточення в цивільному одязі.

▪️ Розкриття позицій підрозділу зниклого/ї може загрожувати його/її побратимам.

Обережно – шахраї:

Детальна інформація про зниклого/лу у групах пошуку в соцмережах, може привернути увагу шахраїв.

Вони обіцяють за винагороду надати інформацію про зниклих або ж посприяти швидшому внесенню полонених у списки обміну. А після отримання грошей зникають.

Випадки шахрайства вже були:

Так, на Миколаївщині вже є вирок суду по жінці, яка адмініструвала групи з пошуку зниклих у Facebook та Viber. В суді було доведено 76 епізодів, в яких вона виманила з рідних зниклих військових майже 270 тисяч гривень.

Куди звертатися:

Для пошуку зниклих та щодо обміну полонених варто звертатися лише до уповноважених державою органів. Їхні послуги безоплатні. Якщо вам пропонують заплатити за «сприяння» – зверніться до поліції.

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