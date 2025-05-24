Почему нельзя распространять данные о пропавших военных в соцсетях – объяснили специалисты

Специалисты объяснили, почему этого делать нельзя и как не стать жертвой мошенников.

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В отчаянии от потери связи с близким человеком родственники часто обращаются к социальным сетям, публикуя информацию о без вести пропавших военнослужащих. Однако такие действия могут серьезно навредить — особенно когда речь идет о военных.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи объяснили, почему не стоит размещать в соцсетях данные о без вести пропавших военных.

Что делать нельзя:

▪️ публиковать фото пропавшего в военной форме;

▪️ указывать часть или батальон;

▪️ обозначать точную последнюю локацию;

▪️ отмечать профиль пропавшего в соцсетях;

▪️ передавать эти данные посторонним.

Почему это опасно:

▪️ если военный в плену, он может выдавать себя за гражданского — ваши данные могут стоить ему жизни;

▪️ он/она может пытаться выбраться из окружения в гражданской одежде;

▪️ раскрытие позиций подразделения может угрожать жизни его боевых товарищей.

Осторожно — мошенники:

Подробная информация о пропавших в поисковых группах соцсетей может привлечь внимание аферистов. Они предлагают за вознаграждение информацию о пропавших или обещают способствовать скорейшему включению пленных в списки на обмен — и исчезают с деньгами.

Такие случаи уже были:

Так, в Николаевской области суд уже вынес приговор женщине, которая администрировала группы по поиску пропавших в Facebook и Viber. Суд установил 76 эпизодов мошенничества — с родственников пропавших военных она выманила почти 270 тысяч гривен.

Куда обращаться:

Искать пропавших и узнавать об обменах следует только через официальные государственные органы. Их услуги — бесплатные. Если вам предлагают «помощь» за деньги — немедленно обращайтесь в полицию.

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