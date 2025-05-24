Почему нельзя распространять данные о пропавших военных в соцсетях – объяснили специалисты

В отчаянии от потери связи с близким человеком родственники часто обращаются к социальным сетям, публикуя информацию о без вести пропавших военнослужащих. Однако такие действия могут серьезно навредить — особенно когда речь идет о военных.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи объяснили, почему не стоит размещать в соцсетях данные о без вести пропавших военных.
Что делать нельзя:
▪️ публиковать фото пропавшего в военной форме;
▪️ указывать часть или батальон;
▪️ обозначать точную последнюю локацию;
▪️ отмечать профиль пропавшего в соцсетях;
▪️ передавать эти данные посторонним.
Почему это опасно:
▪️ если военный в плену, он может выдавать себя за гражданского — ваши данные могут стоить ему жизни;
▪️ он/она может пытаться выбраться из окружения в гражданской одежде;
▪️ раскрытие позиций подразделения может угрожать жизни его боевых товарищей.
Осторожно — мошенники:
Подробная информация о пропавших в поисковых группах соцсетей может привлечь внимание аферистов. Они предлагают за вознаграждение информацию о пропавших или обещают способствовать скорейшему включению пленных в списки на обмен — и исчезают с деньгами.
Такие случаи уже были:
Так, в Николаевской области суд уже вынес приговор женщине, которая администрировала группы по поиску пропавших в Facebook и Viber. Суд установил 76 эпизодов мошенничества — с родственников пропавших военных она выманила почти 270 тысяч гривен.
Куда обращаться:
Искать пропавших и узнавать об обменах следует только через официальные государственные органы. Их услуги — бесплатные. Если вам предлагают «помощь» за деньги — немедленно обращайтесь в полицию.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.