Останній обмін у форматі 1000 на 1000: Україна повернула ще 303 полонених, фото

Із російського полону вдалося звільнити 1000 українців.

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25 травня відбувся третій етап обмін у форматі «1000 на 1000». Україна повернула з російського полону 303 громадян. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено.

Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Дякую команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін. Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону!» — наголосив Володимир Зеленський.

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