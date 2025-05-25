Практика судів
  1. В Україні

У Харкові судитимуть доцента вишу, який чекав на «визволення» міста та мріяв отримати російський паспорт

23:00, 25 травня 2025
До суду направлено обвинувальний акт стосовно 47-річного чоловіка за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.
У Харкові судитимуть доцента вишу, який чекав на «визволення» міста та мріяв отримати російський паспорт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перед судом постане доцент одного з харківських вишів, який чекав на «визволення» Харкова та мріяв отримати російський паспорт. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зокрема, до суду направлено обвинувальний акт стосовно 47-річного чоловіка за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

«За даними слідства, доцент одного з харківських вишів неодноразово говорив, що наша держава має бути знищена. Він зневажливо висловлювався про українських патріотів та мріяв якнайшвидше отримати російський паспорт, адже, за його словами, «в России жить хорошо», — зазначили у прокуратурі.

Також він розповідав, що як тільки Харків «звільнять», він обов’язково переїде на територію «большой России». Він звинувачував Сили оборони у обстрілах житлових будинків і вболівав за представників «братського народу».

Під час обшуку за місцем мешкання у фігуранта виявлено та вилучено російські рублі, техніку та інші докази протиправної діяльності. Також проведений аналіз висловлювань чоловіка підтвердив заперечення ним збройної агресії РФ проти нашої держави.

Фігуранта судитимуть у Слобідському районному суді м. Харкова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

прокуратура Харків

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд апеляційної інстанції зобов’язаний проаналізувати й зіставити з наявними у справі матеріалами всі доводи, наведені в апеляційній скарзі, і дати на кожен вичерпну відповідь – Верховний Суд

Верховний Суд нагадав, що виключається кримінальна відповідальність особи, яка порушила правила дорожнього руху вимушено, через створення аварійної ситуації іншою особою, яка була учасником дорожнього руху.

Верховний Суд відповів, чи може бути предметом апеляційного оскарження ухвала слідчого судді щодо скарги на бездіяльність управління поліції

До переліку ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню в апеляційному порядку під час досудового розслідування, не входить рішення слідчого судді на бездіяльність управління поліції, яка полягає в нездійсненні інших процесуальних дій, які воно зобов’язано вчинити у визначений КПК строк

Верховний Суд скасував звільнення від відбування покарання з випробуванням чоловіку за ухилення від мобілізації, бо він не скаржився на висновок ВЛК

На думку суддів ВС, апеляційним судом не надано належної оцінки довідці ВЛК, відповідно до якої обвинувачений не висловив своїх заперечень щодо висновку ВЛК про встановлення йому діагнозу.

Кабмін запланував скасування автоматичного закриття справ через сплив строків досудового розслідування на третій квартал 2025 року

Мін’юст, Верховна Рада та САП призначені відповідальними за це завдання.

Депутати пропонують встановити додаткову відпустку військовим, які довго знаходяться у зоні бойових дій

Пропонується надати військовослужбовцям відпустку 30 календарних днів у зв’язку з виконанням обов'язків військової служби на території, де ведуться бойові дії протягом 3 календарних років.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Бутирський
    Андрій Бутирський
    суддя Господарського суду Чернівецької області