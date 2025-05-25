У Харкові судитимуть доцента вишу, який чекав на «визволення» міста та мріяв отримати російський паспорт

До суду направлено обвинувальний акт стосовно 47-річного чоловіка за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

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Перед судом постане доцент одного з харківських вишів, який чекав на «визволення» Харкова та мріяв отримати російський паспорт. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зокрема, до суду направлено обвинувальний акт стосовно 47-річного чоловіка за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

«За даними слідства, доцент одного з харківських вишів неодноразово говорив, що наша держава має бути знищена. Він зневажливо висловлювався про українських патріотів та мріяв якнайшвидше отримати російський паспорт, адже, за його словами, «в России жить хорошо», — зазначили у прокуратурі.

Також він розповідав, що як тільки Харків «звільнять», він обов’язково переїде на територію «большой России». Він звинувачував Сили оборони у обстрілах житлових будинків і вболівав за представників «братського народу».

Під час обшуку за місцем мешкання у фігуранта виявлено та вилучено російські рублі, техніку та інші докази протиправної діяльності. Також проведений аналіз висловлювань чоловіка підтвердив заперечення ним збройної агресії РФ проти нашої держави.

Фігуранта судитимуть у Слобідському районному суді м. Харкова.

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