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Отримав дрова — і передав фірмі: на Сумщині ексдиректора медзакладу підозрюють у розтраті благодійної допомоги

16:47, 25 травня 2025
За версією слідства, директор медустанови незаконно передав 300 кубометрів дров, призначених для опалення, місцевому підприємству, чим завдав збитків на понад 300 тисяч гривень.
Отримав дрова — і передав фірмі: на Сумщині ексдиректора медзакладу підозрюють у розтраті благодійної допомоги
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Повідомлено про підозру вже колишньому директору однієї з медичних установ Охтирського району, який розтратив благодійну допомогу. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, у грудні 2022 року між Департаментом соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, Міжнародним комітетом Червоного Хреста та одним із медичних закладів Охтирщини укладено меморандум щодо надання благодійної допомоги, а саме – придбанні деревини, що є критично важливим для забезпечення безперервної роботи системи централізованого опалення.

На виконання умов договору на початку 2023 року заклад отримав 300 кубічних метрів дров твердих порід.

«Попри те, що директор установи не мав права відчужувати або іншим способом розпоряджатись дровами, він передав їх одному з місцевих підприємств», — йдеться у повідомленні.

Відповідно до висновку експертизи, директор спричинив збитки очолюваному ним закладу в розмірі 313 тис. грн.

На даний час підозрюваний звільнений із зазначеної посади, відтак вирішується питання лише щодо обрання йому запобіжного заходу.

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