Получил дрова — и передал фирме: в Сумской области экс-директора медучреждения подозревают в растрате благотворительной помощи

По версии следствия, директор медучреждения незаконно передал 300 кубометров дров, предназначенных для отопления, местному предприятию, чем нанес ущерб более чем на 300 тысяч гривен.

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Сообщено о подозрении бывшему директору одного из медицинских учреждений Ахтырского района, который присвоил благотворительную помощь. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

По данным следствия, в декабре 2022 года между Департаментом социальной защиты населения Сумской областной государственной администрации, Международным комитетом Красного Креста и одним из медицинских учреждений Ахтырщины был заключён меморандум о предоставлении благотворительной помощи, а именно — о поставке древесины, критически важной для обеспечения бесперебойной работы системы централизованного отопления.

Во исполнение условий договора в начале 2023 года учреждение получило 300 кубических метров твёрдых дров.

«Несмотря на то, что директор учреждения не имел права отчуждать или иным образом распоряжаться дровами, он передал их одному из местных предприятий», — говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертизы, действия директора нанесли возглавляемому им учреждению убытки в размере 313 тыс. грн.

В настоящее время подозреваемый освобождён от занимаемой должности, и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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