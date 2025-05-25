В Харькове будут судить доцента вуза, который ждал «освобождения» города и мечтал получить российский паспорт

В суд направлен обвинительный акт в отношении 47-летнего мужчины по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Перед судом предстанет доцент одного из харьковских вузов, который ждал «освобождения» Харькова и мечтал получить российский паспорт. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

В частности, в суд направлен обвинительный акт в отношении 47-летнего мужчины по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооружённой агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

«По данным следствия, доцент одного из харьковских вузов неоднократно говорил, что наше государство должно быть уничтожено. Он пренебрежительно отзывался об украинских патриотах и мечтал как можно скорее получить российский паспорт, так как, по его словам, «в России жить хорошо», — отметили в прокуратуре.

Также он рассказывал, что как только Харьков «освободят», он обязательно переедет на территорию «большой России». Он обвинял Силы обороны в обстрелах жилых домов и сочувствовал представителям «братского народа».

Во время обыска по месту жительства у фигуранта обнаружены и изъяты российские рубли, техника и другие доказательства противоправной деятельности. Также проведённый анализ высказываний мужчины подтвердил его отрицание вооружённой агрессии РФ против нашего государства.

Фигуранта будут судить в Слободском районном суде г. Харькова.

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