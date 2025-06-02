Делегації України та РФ прибули до палацу Чираган у Стамбулі для проведення переговорів, відео

Зустріч делегацій, як очікується, відбудеться о 13:00.

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Як писала «Судово-юридична газета», 2 червня у Стамбулі пройде наступний раунд переговорів України та Росії. Зустріч делегацій відбудеться о 13:00 у палаці Чираган.

Делегації України та РФ вже прибули до палацу Чираган у Стамбулі. Відео поширюють в мережі.

Також російська сторона начебто планує зробити заяву для преси після переговорного раунду з Україною, повідомляють росЗМІ.

У мережі повідомляють, що напередодні переговорів України та РФ надійшло повідомлення про замінування палацу Чираган, де вони мають відбутися. Його вже обстежили кінологи з собаками.

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