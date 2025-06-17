РФ завдала удару по Києву ракетами із касетними боєприпасами — момент вибуху потрапив на відео

Момент вибуху ракети з касетними боєприпасами у Києві потрапив на відео.

Фото: ДСНС

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У ніч на вівторок, 17 червня, російські окупаційні війська завдали ударів по Києву ракетами із касетними боєприпасами. Частини цих боєприпасів знайшли рятувальники на Нивках. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він вказав, що одна із ракет Росії влучила в житловий будинок у цьому районі. На щастя, обійшлося без жертв.

«Касетні снаряди росіяни використали для максимального ураження людей. Чергове свідчення геноциду, який чинить РФ проти українців», - наголосив він.

У свою чергу радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко оприлюднив відео вибуху однієї з ракет у столиці.

Додамо, що внаслідок атаки в Києві пошкоджено транспортну інфраструктуру, зокрема контактну мережу, що змінено рух транспорту.

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