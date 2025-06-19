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Відбувся новий обмін полоненими — більшість звільнених захисників перебували в неволі понад 3 роки, фото

14:51, 19 червня 2025
Відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії «тяжкохворі і поранені» згідно з домовленостями у Стамбулі.
Відбувся новий обмін полоненими — більшість звільнених захисників перебували в неволі понад 3 роки, фото
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з полоненими.
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Україна та РФ провели обмін полоненими 19 червня. Це черговий етап великого обміну у категорії "тяжкохворі і поранені" у межах домовленостей у Стамбулі. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з полоненими.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також в Запорізькій та Київській областях.

Вдалося повернути військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.  

Зазначається, що більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад 3 роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Усі визволені сьогодні захисники - представники рядового та сержантського складу.

"Кожен звільнений сьогодні захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням", - зазначили у Координаційному штабі.

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обмін полоненими

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