На Сумщині лікарка за хабарі оформлювала довідки для права керування автомобілем

Поліція викрила схему видачі медичних документів без обов’язкового психіатричного огляду та аналізів.

На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру лікарці, яка вимагала хабарі за медичні довідки. Про це повідомляє поліція регіону.

Як встановило слідство, наприкінці грудня 2025 року до завідувачки відділення звернувся місцевий мешканець з проханням оформити медичну довідку, необхідну для отримання права на керування транспортними засобами.

Така довідка відповідно до законодавства видається виключно після проходження обов’язкового психіатричного огляду та лабораторного тестування.

У подальшому посадовиця повідомила про можливість оформлення відповідного документа без фактичного проходження зазначених процедур, озвучивши розмір грошової винагороди.

Після цього, перебуваючи в службовому кабінеті медичного закладу, вона отримала 250 доларів за видачу медичної довідки, без якої чоловік не мав можливості отримати право на керування транспортними засобами.

Крім того, на початку січня 2026 року в тому ж медичному закладі, після повторного звернення вже в інтересах третьої особи, підозрювана знову повідомила про можливість оформлення аналогічної медичної документації та отримала 500 доларів неправомірної вигоди.

Дії посадовиці кваліфікіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди).

