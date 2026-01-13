В Сумской области врач за взятки оформляла справки для получения права на управление автомобилем

Полиция разоблачила схему выдачи медицинских документов без обязательного психиатрического осмотра и анализов

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении врачу, которая требовала взятки за медицинские справки. Об этом сообщает полиция региона.

Как установило следствие, в конце декабря 2025 года к заведующей отделением обратился местный житель с просьбой оформить медицинскую справку, необходимую для получения права на управление транспортными средствами.

Такая справка в соответствии с законодательством выдается исключительно после прохождения обязательного психиатрического осмотра и лабораторного тестирования.

В дальнейшем должностное лицо сообщило о возможности оформления соответствующего документа без фактического прохождения указанных процедур, озвучив размер денежного вознаграждения.

После этого, находясь в служебном кабинете медицинского учреждения, она получила 250 долларов за выдачу медицинской справки, без которой мужчина не имел возможности получить право на управление транспортными средствами.

Кроме того, в начале января 2026 года в том же медицинском учреждении, после повторного обращения уже в интересах третьего лица, подозреваемая снова сообщила о возможности оформления аналогичной медицинской документации и получила 500 долларов неправомерной выгоды.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение служебным лицом неправомерной выгоды).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.