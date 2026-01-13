  1. В Україні

У ДСНС створили окремий енергетичний загін у Києві

09:06, 13 січня 2026
У Державній службі з надзвичайних ситуацій створили окремий енергетичний загін.
У Києві в системі Державної служби з надзвичайних ситуацій створили окремий Енергетичний загін для оперативного реагування на пошкодження енергетичної інфраструктури та забезпечення аварійного живлення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, найбільший виклик – наслідки російського обстрілу Києва та Київщини. Екстрені служби системи МВС без зупинки допомагають у відновленні пошкоджених об’єктів та підтримують людей, які страждають через російські удари, а за минулий тиждень ДСНС здійснили понад 6 тисяч виїздів на ліквідацію надзвичайних подій.

У найбільш постраждалих районах столиці та області рятувальники розгорнули додаткові пневмокаркасні модулі у дворах багатоповерхових будинків. Там громадяни можуть зігрітися, отримати психологічну підтримку, консультації та необхідну допомогу.

Для забезпечення аварійного живлення житлових будинків, де ще тривають відновлювальні роботи, у столиці встановлюють генератори. Частину обладнання оперативно перекинули з інших регіонів. Саме для координації таких дій у ДСНС і створили окремий Енергетичний загін.

Паралельно поліція та рятувальники посилили патрулювання на автошляхах і в населених пунктах.

Ігор Клименко також нагадав, що у разі потреби допомоги рятувальників, поліції, медиків чи газової служби, особливо за перебоїв мобільного зв’язку, громадяни можуть скористатися офіційним застосунком 112 Ukraine. Він працює через Wi-Fi у пунктах незламності, укриттях, лікарнях та інших місцях із доступом до інтернету.

Зауважимо, що РФ знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК в одній із українських областей. Про це повідомили у ДТЕК 13 січня.

ДСНС Київ війна

