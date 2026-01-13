  1. В Украине

В ГСЧС создали отдельный энергетический отряд в Киеве

09:06, 13 января 2026
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям создали отдельный энергетический отряд.
В Киеве в системе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям создали отдельный Энергетический отряд для оперативного реагирования на повреждения энергетической инфраструктуры и обеспечения аварийного электроснабжения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, самым большим вызовом остаются последствия российского обстрела Киева и Киевской области. Экстренные службы системы МВД без остановки помогают в восстановлении поврежденных объектов и поддерживают людей, пострадавших из-за российских ударов, а за прошлую неделю подразделения ГСЧС осуществили более 6 тысяч выездов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

В наиболее пострадавших районах столицы и области спасатели развернули дополнительные пневмокаркасные модули во дворах многоэтажных домов. Там граждане могут согреться, получить психологическую поддержку, консультации и необходимую помощь.

Для обеспечения аварийного электроснабжения жилых домов, где еще продолжаются восстановительные работы, в столице устанавливают генераторы. Часть оборудования оперативно перебросили из других регионов. Именно для координации таких действий в ГСЧС и создали отдельный Энергетический отряд.

Параллельно полиция и спасатели усилили патрулирование на автодорогах и в населенных пунктах.

Игорь Клименко также напомнил, что в случае необходимости помощи спасателей, полиции, медиков или газовой службы, особенно при перебоях мобильной связи, граждане могут воспользоваться официальным приложением 112 Ukraine. Оно работает через Wi-Fi в пунктах незламности, укрытиях, больницах и других местах с доступом к интернету.

Отметим, что РФ снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК в одной из украинских областей. Об этом сообщили в ДТЭК 13 января.

