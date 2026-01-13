  1. В Україні

Укрзалізниця повідомила про масові затримки потягів — список

10:34, 13 січня 2026
На Київщині, Чернігівщині та Харківщині затримується низка потягів.
У вівторок, 13 січня, у Київській, Чернігівській та Харківській областях низка приміських поїздів курсує із затримками через безпекову ситуацію та проблеми з електропостачанням. Про це повідомила «Укрзалізниця».

На Чернігівщині через відсутність напруги поїзд №6907 Ніжин - Київ вирушив зі станції Заворичі із затримкою 41 хвилина.

На Київщині через пропуск пріоритетних поїздів поїзд №6540 Фастів-1 - Святошин відправився із запізненням 38 хвилин.

Через відсутність напруги в контактній мережі поїзди до Харкова курсують із затримками зі станції Мерефа:

№6506 Златопіль - Харків - затримка 1 година

№6682 Власівка Харків - затримка 47 хвилин

№6702 Зміїв – Харків рушив з Мерефи із затримкою майже 3 години.

«Максимально намагаємось наздогнати, одна з орієнтовною затримкою до 1 години відправиться поїзд №6605 Харків – Гракове», - заявили в УЗ.

Укрзалізниця додає, що також затримуються потяги:

178 Івано-Франківськ-Київ +2.30

771 Київ-Хмельницький +3 години

6 Ясіня-Запоріжжя +1 година.

Укрзалізниця

Стрічка новин

