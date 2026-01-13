Укрзалізниця повідомила про масові затримки потягів — список
У вівторок, 13 січня, у Київській, Чернігівській та Харківській областях низка приміських поїздів курсує із затримками через безпекову ситуацію та проблеми з електропостачанням. Про це повідомила «Укрзалізниця».
На Чернігівщині через відсутність напруги поїзд №6907 Ніжин - Київ вирушив зі станції Заворичі із затримкою 41 хвилина.
На Київщині через пропуск пріоритетних поїздів поїзд №6540 Фастів-1 - Святошин відправився із запізненням 38 хвилин.
Через відсутність напруги в контактній мережі поїзди до Харкова курсують із затримками зі станції Мерефа:
№6506 Златопіль - Харків - затримка 1 година
№6682 Власівка Харків - затримка 47 хвилин
№6702 Зміїв – Харків рушив з Мерефи із затримкою майже 3 години.
«Максимально намагаємось наздогнати, одна з орієнтовною затримкою до 1 години відправиться поїзд №6605 Харків – Гракове», - заявили в УЗ.
Укрзалізниця додає, що також затримуються потяги:
178 Івано-Франківськ-Київ +2.30
771 Київ-Хмельницький +3 години
6 Ясіня-Запоріжжя +1 година.
