Укрзализныця сообщила о массовых задержках поездов — список

В Киевской, Черниговской и Харьковской областях задерживается ряд поездов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 13 января, в Киевской, Черниговской и Харьковской областях ряд пригородных поездов следует с задержками из-за ситуации с безопасностью и проблем с электроснабжением. Об этом сообщила Укрзализныця.

В Черниговской области из-за отсутствия напряжения поезд №6907 Нежин — Киев отправился со станции Заворичи с задержкой 41 минута.

В Киевской области из-за пропуска приоритетных поездов поезд №6540 Фастов-1 — Святошин отправился с опозданием 38 минут.

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети поезда в направлении Харькова следуют с задержками со станции Мерефа:

№6506 Златополь — Харьков — задержка 1 час

№6682 Власовка — Харьков — задержка 47 минут

№6702 Змиев — Харьков отправился из Мерефы с задержкой почти 3 часа.

«Максимально стараемся наверстать, один из поездов с ориентировочной задержкой до 1 часа отправится — поезд №6605 Харьков — Граковое», — заявили в УЗ.

Укрзализныця добавляет, что также задерживаются поезда:

178 Ивано-Франковск — Киев +2 часа 30 минут

771 Киев — Хмельницкий +3 часа

6 Ясиня — Запорожье +1 час.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.