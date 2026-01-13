Укрзализныця сообщила о массовых задержках поездов — список
Во вторник, 13 января, в Киевской, Черниговской и Харьковской областях ряд пригородных поездов следует с задержками из-за ситуации с безопасностью и проблем с электроснабжением. Об этом сообщила Укрзализныця.
В Черниговской области из-за отсутствия напряжения поезд №6907 Нежин — Киев отправился со станции Заворичи с задержкой 41 минута.
В Киевской области из-за пропуска приоритетных поездов поезд №6540 Фастов-1 — Святошин отправился с опозданием 38 минут.
Из-за отсутствия напряжения в контактной сети поезда в направлении Харькова следуют с задержками со станции Мерефа:
№6506 Златополь — Харьков — задержка 1 час
№6682 Власовка — Харьков — задержка 47 минут
№6702 Змиев — Харьков отправился из Мерефы с задержкой почти 3 часа.
«Максимально стараемся наверстать, один из поездов с ориентировочной задержкой до 1 часа отправится — поезд №6605 Харьков — Граковое», — заявили в УЗ.
Укрзализныця добавляет, что также задерживаются поезда:
178 Ивано-Франковск — Киев +2 часа 30 минут
771 Киев — Хмельницкий +3 часа
6 Ясиня — Запорожье +1 час.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.