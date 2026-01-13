  1. В Україні

Напад з ножем у школі Києва — 14-річному хлопцю оголосили підозру в замаху на життя двох людей

09:27, 13 січня 2026
Підлітку повідомлено про підозру у вчиненні замаху на життя своєї 39-річної вчительки та 14-річного однокласника.
У Києві правоохоронці повідомили про підозру підлітку, який у школі з ножем напав на вчительку та однокласника. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора та столична поліція.

14-річному хлопцю повідомлено про підозру у вчиненні замаху на життя своєї 39-річної вчительки та 14-річного однокласника. Його дії кваліфіковано як замах на життя двох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України).

Як відомо, зранку 12 січня підозрюваний – учень 9 класу, прийшов до школи, де навчається, з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом та два ножі, завчасно підготовлені для вчинення злочину.

У приміщенні вбиральні він одягнув балаклаву та шолом й пішов до дверей класу, де вже почався урок. Там підліток почав бити ногами та руками у двері. Коли вчителька відчинила їх, хлопець почав завдавати їй удари ножем. Після цього він завдав кілька ударів своєму однокласнику, що сидів за другою партою.

Поранивши вчительку та однокласника, нападник вибіг у вбиральню, зняв балаклаву та шолом й почав завдавати ножові поранення собі.

Вчителька та однокласник нападника отримали різного ступеня тілесні ушкодження та наразі перебувають у лікарні у тяжкому стані, їм надається медична допомога.

Сам нападник також перебуває у лікарні під наглядом правоохоронців, йому вручено повідомлення про підозру. Також готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час обшуку на місці події та за місцем мешкання підлітка слідчі вилучили телефон та ноутбук, які будуть ретельно вивчатись правоохоронцями.

У поліції додали, під час огляду ґаджету поліцейські виявили листування із ймовірно представниками ворожих спецслужб, із якими юнак обговорював вчинення злочину напередодні та безпосередньо в день події.

Мотиви вчинку підлітка встановлюються.

