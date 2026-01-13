Нападение с ножом в школе Киева — 14-летнему парню объявили подозрение в покушении на жизнь двух людей

Подростку сообщено о подозрении в совершении покушения на жизнь своей 39-летней учительницы и 14-летнего одноклассника.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении подростку, который в школе с ножом напал на учительницу и одноклассника. Об этом сообщает Офис Генпрокурора и столичная полиция.

14-летнему парню сообщено о подозрении в совершении покушения на жизнь своей 39-летней учительницы и 14-летнего одноклассника. Его действия квалифицированы как покушение на жизнь двух людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 УК Украины).

Как известно, утром 12 января подозреваемый — ученик 9 класса, пришел в школу, где учится, с рюкзаком, в котором принес балаклаву, шлем и два ножа, заранее подготовленные для совершения преступления.

В помещении уборной он надел балаклаву и шлем и пошел к дверям класса, где уже начался урок. Там подросток начал бить ногами и руками в двери. Когда учительница открыла их, парень начал наносить ей удары ножом. После этого он нанес несколько ударов своему однокласснику, который сидел за второй партой.

Ранив учительницу и одноклассника, нападавший выбежал в уборную, снял балаклаву и шлем и начал наносить ножевые ранения себе.

Учительница и одноклассник нападавшего получили телесные повреждения разной степени и в настоящее время находятся в больнице в тяжелом состоянии, им оказывается медицинская помощь.

Сам нападавший также находится в больнице под надзором правоохранителей, ему вручено сообщение о подозрении. Также готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время обыска на месте происшествия и по месту проживания подростка следователи изъяли телефон и ноутбук, которые будут тщательно изучаться правоохранителями.

В полиции добавили, что во время осмотра гаджета полицейские обнаружили переписку с вероятными представителями вражеских спецслужб, с которыми юноша обсуждал совершение преступления накануне и непосредственно в день происшествия.

Мотивы поступка подростка устанавливаются.

