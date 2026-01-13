Хто є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — роз’яснення

Податкова пояснила, хто з фізосіб, бізнесу та нерезидентів зобов’язаний сплачувати податок.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишається обов’язковим для широкого кола власників житла та комерційних приміщень. У Головому управлінні ДПС у Дніпропетровській області нагадують: платниками цього податку є не лише громадяни України, а й бізнес та нерезиденти — вирішальним є сам факт права власності.

Хто саме сплачує податок на нерухомість

Відповідно до статті 266 Податкового кодексу України, податок на нерухоме майно сплачують:

фізичні особи;

юридичні особи;

нерезиденти,

якщо вони є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості. Йдеться про квартири, будинки, офісні приміщення, склади, магазини та інші об’єкти, що не належать до земельних ділянок.

Якщо нерухомість у спільній власності: хто платить

Податковий кодекс чітко визначає правила оподаткування у випадках, коли нерухомість належить кільком власникам.

Спільна часткова власність

Якщо об’єкт перебуває у спільній частковій власності, кожен співвласник сплачує податок за свою частку.

Спільна сумісна власність без поділу в натурі

Коли майно належить кільком особам на праві спільної сумісної власності й не поділене в натурі, податок сплачує один із власників. Його визначають за взаємною згодою сторін, якщо інше не встановлено рішенням суду.

Спільна сумісна власність із поділом у натурі

Якщо об’єкт поділений між власниками в натурі, кожен із них є окремим платником податку — у межах належної йому частки.

Що важливо врахувати власникам

Фахівці звертають увагу: при зміні складу співвласників, способу користування майном або його поділу варто своєчасно оновлювати інформацію в реєстрах. Це допоможе уникнути суперечок щодо нарахування податку та можливих штрафів.

