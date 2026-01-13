Кто является плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка — разъяснение
Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, остается обязательным для широкого круга владельцев жилья и коммерческих помещений. В Главном управлении ГНС в Днепропетровской области напоминают: плательщиками этого налога являются не только граждане Украины, но и бизнес, а также нерезиденты — решающим является сам факт права собственности.
Кто именно уплачивает налог на недвижимость
В соответствии со статьей 266 Налогового кодекса Украины, налог на недвижимое имущество уплачивают:
- физические лица;
- юридические лица;
- нерезиденты,
если они являются владельцами жилой и/или нежилой недвижимости. Речь идет о квартирах, домах, офисных помещениях, складах, магазинах и других объектах, которые не относятся к земельным участкам.
Если недвижимость находится в совместной собственности: кто платит
Налоговый кодекс четко определяет правила налогообложения в случаях, когда недвижимость принадлежит нескольким владельцам.
Совместная долевая собственность
Если объект находится в совместной долевой собственности, каждый совладелец уплачивает налог за принадлежащую ему долю.
Совместная совместная собственность без раздела в натуре
Когда имущество принадлежит нескольким лицам на праве совместной совместной собственности и не разделено в натуре, налог уплачивает один из владельцев. Он определяется по взаимному согласию сторон, если иное не установлено решением суда.
Совместная совместная собственность с разделом в натуре
Если объект разделен между владельцами в натуре, каждый из них является отдельным плательщиком налога — в пределах принадлежащей ему доли.
Что важно учитывать владельцам
Специалисты обращают внимание: при изменении состава совладельцев, способа пользования имуществом или его раздела следует своевременно обновлять информацию в реестрах. Это поможет избежать споров относительно начисления налога и возможных штрафов.
