  1. В Украине

Кто является плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка — разъяснение

08:48, 13 января 2026
Налоговая разъяснила, кто из физлиц, бизнеса и нерезидентов обязан уплачивать налог.
Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, остается обязательным для широкого круга владельцев жилья и коммерческих помещений. В Главном управлении ГНС в Днепропетровской области напоминают: плательщиками этого налога являются не только граждане Украины, но и бизнес, а также нерезиденты — решающим является сам факт права собственности.

Кто именно уплачивает налог на недвижимость

В соответствии со статьей 266 Налогового кодекса Украины, налог на недвижимое имущество уплачивают:

  • физические лица;
  • юридические лица;
  • нерезиденты,

если они являются владельцами жилой и/или нежилой недвижимости. Речь идет о квартирах, домах, офисных помещениях, складах, магазинах и других объектах, которые не относятся к земельным участкам.

Если недвижимость находится в совместной собственности: кто платит

Налоговый кодекс четко определяет правила налогообложения в случаях, когда недвижимость принадлежит нескольким владельцам.

Совместная долевая собственность

Если объект находится в совместной долевой собственности, каждый совладелец уплачивает налог за принадлежащую ему долю.

Совместная совместная собственность без раздела в натуре

Когда имущество принадлежит нескольким лицам на праве совместной совместной собственности и не разделено в натуре, налог уплачивает один из владельцев. Он определяется по взаимному согласию сторон, если иное не установлено решением суда.

Совместная совместная собственность с разделом в натуре

Если объект разделен между владельцами в натуре, каждый из них является отдельным плательщиком налога — в пределах принадлежащей ему доли.

Что важно учитывать владельцам

Специалисты обращают внимание: при изменении состава совладельцев, способа пользования имуществом или его раздела следует своевременно обновлять информацию в реестрах. Это поможет избежать споров относительно начисления налога и возможных штрафов.

налоговая ГНС налоги недвижимость

