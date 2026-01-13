УЗ повідомила про затримки поїздів 13 січня: середнє відхилення — близько години

Середнє відхилення руху поїздів від графіка наразі становить близько однієї години, водночас окремі рейси затримуються на довший час.

Укрзалізниця повідомила про поточну ситуацію з рухом поїздів станом на 13 січня.

У компанії зазначили, що день розпочинається з роботи над організацією комфортних умов очікування для пасажирів на пересадочній станції Холм, а також із покращення інформування на станціях, де тимчасово не працюють онлайн-табло.

За оперативними даними, середнє відхилення руху поїздів від графіка наразі становить близько однієї години. Водночас окремі рейси затримуються на довший час. Зокрема, на відправлення із затримкою очікуються:

поїзд №178 Івано-Франківськ – Київ — близько 2 годин 30 хвилин;

поїзд №771 Київ – Хмельницький — близько 3 годин;

поїзд №6 Ясіня – Запоріжжя — близько 1 години.

В «Укрзалізниці» зауважили, що через складні погодні умови та вимушені зміни маршрутів фактичний час запізнення поїздів може коригуватися.

