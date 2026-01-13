  1. В Україні

УЗ повідомила про затримки поїздів 13 січня: середнє відхилення — близько години

09:25, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Середнє відхилення руху поїздів від графіка наразі становить близько однієї години, водночас окремі рейси затримуються на довший час.
УЗ повідомила про затримки поїздів 13 січня: середнє відхилення — близько години
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця повідомила про поточну ситуацію з рухом поїздів станом на 13 січня.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У компанії зазначили, що день розпочинається з роботи над організацією комфортних умов очікування для пасажирів на пересадочній станції Холм, а також із покращення інформування на станціях, де тимчасово не працюють онлайн-табло.

За оперативними даними, середнє відхилення руху поїздів від графіка наразі становить близько однієї години. Водночас окремі рейси затримуються на довший час. Зокрема, на відправлення із затримкою очікуються:

  • поїзд №178 Івано-Франківськ – Київ — близько 2 годин 30 хвилин;
  • поїзд №771 Київ – Хмельницький — близько 3 годин;
  • поїзд №6 Ясіня – Запоріжжя — близько 1 години.

В «Укрзалізниці» зауважили, що через складні погодні умови та вимушені зміни маршрутів фактичний час запізнення поїздів може коригуватися.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]