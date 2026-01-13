УЗ сообщила о задержках поездов 13 января: среднее отклонение — около часа

Среднее отклонение движения поездов от графика сейчас составляет около одного часа, в то же время отдельные рейсы задерживаются на более длительное время.

Укрзализниця сообщила о текущей ситуации с движением поездов по состоянию на 13 января.

В компании отметили, что день начинается с работы по организации комфортных условий ожидания для пассажиров на пересадочной станции Холм, а также с улучшения информирования на станциях, где временно не работают онлайн-табло.

По оперативным данным, среднее отклонение движения поездов от графика сейчас составляет около одного часа. В то же время отдельные рейсы задерживаются на более длительное время. В частности, с задержкой на отправление ожидаются:

поезд №178 Ивано-Франковск – Киев — около 2 часов 30 минут;

поезд №771 Киев – Хмельницкий — около 3 часов;

поезд №6 Ясиня – Запорожье — около 1 часа.

В «Укрзалізниці» отметили, что из-за сложных погодных условий и вынужденных изменений маршрутов фактическое время опоздания поездов может корректироваться.

