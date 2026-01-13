  1. В Україні

На Одещині ворог суттєво пошкодив два енергетичні об’єкти ДТЕК

10:44, 13 січня 2026
У ДТЕК заявили, що через обстріли наразі без електропостачання залишаються близько 47 тисяч родин.
Фото: ДТЕК
У ніч на 13 січня на Одещині ворог атакував енергетичні об’єкти. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

«Вночі ворожа атака суттєво пошкодила два енергетичні об’єкти ДТЕК. Через обстріли наразі без електропостачання залишаються близько 47 тисяч родин», - йдеться у заяві.

Зазначається, що руйнування значні, а відновлення потребує часу.

Раніше ми писали, що РФ вчергове атакувала теплоелектростанцію ДТЕК в одній із українських областей.

електроенергія

