На Одещині ворог суттєво пошкодив два енергетичні об’єкти ДТЕК

У ДТЕК заявили, що через обстріли наразі без електропостачання залишаються близько 47 тисяч родин.

Фото: ДТЕК

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 13 січня на Одещині ворог атакував енергетичні об’єкти. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

«Вночі ворожа атака суттєво пошкодила два енергетичні об’єкти ДТЕК. Через обстріли наразі без електропостачання залишаються близько 47 тисяч родин», - йдеться у заяві.

Зазначається, що руйнування значні, а відновлення потребує часу.

Раніше ми писали, що РФ вчергове атакувала теплоелектростанцію ДТЕК в одній із українських областей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.