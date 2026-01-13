В Одесской области враг существенно повредил два энергетических объекта ДТЭК

В ДТЭК заявили, что из-за обстрелов в настоящее время без электроснабжения остаются около 47 тысяч семей.

Фото: ДТЕК

В ночь на 13 января в Одесской области враг атаковал энергетические объекты. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

«Ночью вражеская атака существенно повредила два энергетических объекта ДТЭК. Из-за обстрелов в настоящее время без электроснабжения остаются около 47 тысяч семей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что разрушения значительные, а восстановление требует времени.

Ранее сообщалось, что РФ в очередной раз атаковала теплоэлектростанцию ДТЕК в одной из украинских областей.

