В Одесской области враг существенно повредил два энергетических объекта ДТЭК
10:44, 13 января 2026
В ДТЭК заявили, что из-за обстрелов в настоящее время без электроснабжения остаются около 47 тысяч семей.
Фото: ДТЕК
В ночь на 13 января в Одесской области враг атаковал энергетические объекты. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
«Ночью вражеская атака существенно повредила два энергетических объекта ДТЭК. Из-за обстрелов в настоящее время без электроснабжения остаются около 47 тысяч семей», — говорится в заявлении.
Отмечается, что разрушения значительные, а восстановление требует времени.
Ранее сообщалось, что РФ в очередной раз атаковала теплоэлектростанцию ДТЕК в одной из украинских областей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.